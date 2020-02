Bimba di 3 anni cade nel pentolone della mensa scolastica e muore: «Avevano tutti le cuffie, nessuno l'ha sentita»

Bambino di 3 anni picchiato a morte con una mazza da baseball: «Ha mangiato un cupcake senza permesso»

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 18:06

e muore. Così ènella scuola elementare di Rampur Atari, nell'Uttar Pradesh, in India. Anchal era riuscita ad entrare nella cucina in cui si stava preparando il pasto per i bambini ed è scivolata nel pentoloneLa bambina non sarebbe stata un'alunna della scuola, così le autorità stanno indagando su cosa ci facesse all'interno dell'istituto e come sia riuscita ad entrare. La piccola sarebbe inciampata su del materiale da costruzione presente nella cucina scivolando nella pentola. Le persone che stavano lavorando avevano tutti le cuffie con la musica, secondo quello che ha raccontato il papà della vittima, e non hanno sentito le sue gridà né i rumori fatti dalla caduta.Quando si sono accorti di quello che era accaduto sono corsi a chiedere aiuto, le insegnanti sono arrivate in suo soccorso, hanno provato a salvarla e hanno chiamato i soccorsi, come riporta la stampa locale . La bimba è stata portata in ospedale, ma nonostante i tentativi disperati dei medici non ce l'ha fatta. Ora si cerca di capire chi possa essere responsabile di una simile tragedia.