Bimba di 2 mesi muore di overdose dopo essere stata allattata, arrestata la madre tossicodipendente

Martedì 21 Gennaio 2020, 18:07

Unadopo essere statadalla madre. La 36enne Ashlee Rans aveva assunto sia Anfetamina che la Metamfetamina prima di allattare la piccola che è andata in overdose. La piccola si è sentita male in casa, in un sobborgo di Plymouth, capoluogo della Contea di Marshall, nello Stato dell'Indiana, negli Stati Uniti d'America.Quando i paramedici sono arrivati nell'appartamento la piccola Nevaeh era già senza vita nel letto. La donna ha raccontato di essersi svegliata con la bimba morta a suo fianco: ha spiegato di essersi addormentata con la neonata nel letto e che forse nel sonno, involontariamente, l'aveva soffocata con il suo corpo. Le analisi però hanno mostrato presenza di droghe nella bimba e gli inquirenti hanno chiesto spiegazioni alla madre.La 36enne, come riporta la stampa locale , inizialmente ha ammesso di aver fumato marijuana durante l'allattamento, ma alla fine ha ceduto, confessando di aver fatto uso abituale di droghe sia in gravidanza che in allattamento. Di fatto ha trasmesso le sostanze tossiche alla bimba, che data la tenerissima età non è riuscita a sopravvivere alle dosi massicce ed è morta. Ashlee Rans è ora accusata di omicidio e rischia una condanna che va dai 20 ai 40 anni.