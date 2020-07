Sudafrica, bimba di 2 anni ricoverata per sospetto covid: stuprata in ospedale

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 17:02

È statadove era. Unaè stata stuprata mentre era in reparto e ora sulla vicenda stanno indagando le autorità e lo stesso ospedale di Pretoria, in Sudafrica, dove si sono svolti i fatti.A raccontare cosa è successo è la zia della piccola. La bambina è stata ricoverata in ospedale dopo aver presentato i sintomi del covid. In ospedale però pare che la piccola piangesse ogni giorno e che stesse particolarmente male, ma inizialmente i familiari hanno pensato fosse dovuto alla convalescenza e al periodo particolare e all'isolamento. Poi la bimba è stata dimessa, risultata negativa al tampone, ma quando è tornata a casa la mamma ha notato che aveva difficoltà a camminare.Poi la scoperta choc è stata fatta dalla mamma mentre cambiava il pannolino alla piccola ed è subito scattata la denuncia. Le visite mediche hanno confermato lo stupro e ora si cerca di capire chi possa aver compiuto un simile atto