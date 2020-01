Bimba di 2 anni trovata morta dalla mamma nel suo lettino: «Stava benissimo quando è andata a dormire»

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 19:37

Quando è andata a letto erama la mattina dopoLa piccola Aaliyah Jayde Nolan, dia casa sua in Alsager, nel Cheshire. La bambina non aveva malattia, né segni di malessere ma il giorno seguente, quando la mamma è andata a svegliarla si è accorta che era morta.Una tragica scomparsa che ha lasciato tutta la famiglia nel dolore. La morte è avvenuta lo scorso 23 gennaio, ma la famiglia ha avviato una raccolta di fondi in rete per poter sostenere le spese del funerale. Le autorità hanno annunciato che apriranno un'inchiesta a riguardo, verranno fatti degli esami sulla bimba, come riporta il Mirror, ma molto probabilmente si sarebbe trattato di una morte naturale, una tragica fatalità.Tutta la comunità è sconvolta dalla perdita, tanto che sono state organizzate delle camminate e delle fiaccolate commemorative. Amici, parenti e conoscenti stanno facendo di tutto per supportare la famiglia.