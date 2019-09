Bimba di 2 anni chiude la testa della madre nel finestrino per gioco, 21enne muore strangolata

Giovedì 12 Settembre 2019, 19:22

Lahiude laYulia Sharko 21enne di Staroe Selo, in Bielorussia è morta per mano della figlia di appena 2 anni. La bimba era dentro la vettura, così la mamma si è affacciata dal finestrinoma la piccola, pensando fosse un, ha chiuso il finestrino, strangolando la madre.La ragazza è stata trovata poco dopo l'incidente da suo marito Artur, ormai priva di sensi. L'uomo ha rotto il vetro e chiamato i soccorsi. Yulia è stata portata in ospedale e per 8 giorni ha lottato tra la vita e la morte ma alla fine, come riporta anche il Mirror , non ce l'ha fatta a causa dei gravissimi danni al cervello causati dall'asfissia. Il giorno dell'incidente la ragazza e tutta la sua famiglia si erano recati a casa di un loro amico per festeggiare il suo compleanno, forse una svista aveva portato la giovane a chiudere la portiera per poi rendersi conto che la bimba era dentro.La mamma voleva prendere con sé la piccola di 2 anni dopo aver fatto uscire la sorellina maggiore di 4 anni. Sono ora in corso le indagini per capire con certezza la dinamica dell'accaduto.