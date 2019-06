Bimba di 11 mesi bloccata in auto per 15 ore, ma è mistero sulla sua morte. I genitori non sanno spiegare come fosse lì dentro

Venerdì 7 Giugno 2019, 16:47

Per ore è rimasta, così èLa piccola Joseline Eichelberger, di Calverton Park,in Missour, è stata trovata dentro la macchina dove era stata lasciata per. Purtroppo all'arrivo dei soccorsi non c'è stato nulla da fare, la temperatura era di oltre 26 gradi e il veicolo era diventato incandescente.Secondo quanto riporta la stampa locale la bimba è stata estratta dall'auto dopo una segnalazione anonima: era stata denunciata la presenza di un minore dentro una vettura, così gli agenti sono intervenuti prontamente. La bimba era già morta, secondo le prime analisi sarebbe restata diverse dentro la macchina, per ora però non è stato effettuato alcun arresto e si indaga su cosa possa essere accaduto.Non è chiaro come la bambina potesse trovarsi sola nell'auto, gli stessi genitori sono sotto choc, non capiscono cosa sia successo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La piccola avrebbe compiuto un anno nei prossimi giorni, tutta la famiglia è sconvolta per l'accaduto e il decesso di Joselin, per ora, resta un mistero.