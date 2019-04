Bimba di 11 mesi cade in casa e muore: la mamma era andata dal parrucchiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lafatto nel pavimento e. Dasiah Jordan è accusata didopo la morte della figlia di appena. La donna era uscita da casa e aveva lasciato la piccola con una sua amica e le sorelle maggiori, per andarsi a fare i capelli, quando la bambina è scivolata da una botola del piano di sopra ed è morta.La donna è accusata di, perché avrebbe dovuto badare alla piccola. La bambina sarebbe finita nello scantinato allagato senza riuscire a mettersi in salvo, è morta affogata. La donna, originaria della Giordania, è stata condannata a un anno di carcere, nonostante abbia provato più volte a ripetere che si è trattato di un incidente e che è venuta a conoscenza dell'accaduto solo dopo molte ore che si era verificato.La donna aveva lasciato la bambina con le figlie maggiori e un'altra ragazza, una sua amica, sapeva della buco nel pavemento, ma ha detto che ha provato a coprirlo con materiali di fortuna perché non aveva abbastanza soldi per una riparazione. «La povertà non è una scusa», ha sentenziato però il giudice, come riporta anche il Daily Mail, e ora dovrà scontare la sua pena in carcere