Bimba di 11 anni viene stuprata da oltre 100 uomini ma finisce in galera: «La polizia non mi ha mai creduto»

Lunedì 20 Maggio 2019, 22:06

È statama la polizia l'arresta. Una vittima di ripetuti abusi sessuali è stata ignorata dalle autorità quando ha raccontato quello che era stata costretta a subire ed è stata successivamenteperché coinvolta, suo malgrado, in un giro di prostituzione.Cassie Pike aveva solo 11 anni quando gli abusi iniziarono nella sua città natale di Halifax. Per anni ha subito abusi e molestie, poi quando a 13 anni è finita in un giro di prostituzione insieme a un'altra giovanissima ragazza, è stata arrestata per favoreggiamento della prostituzione. Per 5 anni ha continuato a subire abusi sessuali, in 5 anniè stata arrestata 5 volte, per tutto questo tempo ha denunciato i suoi aguzzini che, invece, non hanno mai subito alcuna condanna.Oggi la ragazza, come riporta Metro , racconta la sua storia e contina a chiederesi il perché le autorità non abbiano fatto nulla per aiutarla. La agazza finì da bambina nelle mani della banda perché abbandonata a se stessa, con un padre tossicodipendente e la madre gravemente malata che morì quando lei aveva 13 anni. Rimase incinta dei suoi stupratori, abortì, provò anche a togliersi la vita, ma loro hanno continuato ad abusare di lei. Dopo anni di abusi ebbe un crollo e fu portata in ospedale, dove finalmente qualcuno ha fatto qualcosa per aiutarla.Oggi ha 23 anni e si è battuta per avere giustizia, 18 persone sono state condannate, ma molti dei suoi stupratori sono ancora a piede libero: «La polizia ha trovato 100 numeri sul mio telefono,ma sono stata violentata da molti altri. Probabilmente stanno ancora abusando di altri bambini e scommetto che a loro non accadrà mai nulla».