Bimba di 10 anni stuprata da un ragazzo di 16: choc negli Usa

Unahaun ragazzo didicendo di essere stataI fatti si sono svolti a Exmouth, nel Devon, nel Regno Unito, dove il ragazzo verrà giudicato, dopo il fermo, da un giudice minorile. L'identità dei protagonisti della vicenda resta anonima, per la loro età, ma il fatto ha sconvolto tutto il paese.La bambina è in terapia, viene supportata da degli psicologi e per ora resta affidata alla sua famiglia nel percorso di elaborazione e superamento di quanto accaduto. La piccola sarebbe stata aggredita dall'adolescente in strada, a notare qualcosa che non andava sono stati dei passanti, come riporta il Mirror, che hanno allertato le autorità. La bimba è stata soccorsa e poco dopo è stato rintracciato anche il ragazzo che però è stato messo in stato di fermo.Le autorità hanno chiesto a chiunque abbia visto qualcosa di parlare per poter ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. A breve verranno analizzate anche le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona.