Va a fare il bagno in mare e annega: muore bimba di 6 anni a pochi metri dalla spiaggia

Dramma a Margate, città marinara della contea del Kent, in Inghilterra. Una bambina di sei anni è morta dopo essere annegata in mare. La bimba è stata trasportata in gravissime in ospedale sabato pomeriggio dopo essere entrata nell'acqua e finita quasi subito sott'acqua, forse per colpa delle onde e del vento. I turisti descrivono la giornata calda ma ventosa.



Mangia un pezzo di pollo crudo senza accorgersene, 37enne muore in vacanza



Qualcuno ha notato la piccola in difficoltà, grazie anche ai bagnini è stata riportata a riva. Subito soccorsa, ma le sue condizioni erano già critiche. Una bambina di sei anni è morta dopo essere annegata in mare. La bimba è stata trasportata in gravissime in ospedale sabato pomeriggio dopo essere entrata nell'acqua e finita quasi subito sott'acqua, forse per colpa delle onde e del vento. I turisti descrivono la giornata calda ma ventosa.Qualcuno ha notato la piccola in difficoltà, grazie anche ai bagnini è stata riportata a riva. Subito soccorsa, ma le sue condizioni erano già critiche.

Il servizio di ambulanza della costa sudorientale e il RNLI hanno tentato di tutto per il salvataggio. Una portavoce del servizio di ambulanza ha detto che la piccola è stata portata all'Ospedale della Regina Madre, in gravi condizioni. La polizia di Kent ha confermato in una dichiarazione di domenica che la bimba purtroppo è morta.