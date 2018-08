Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È il giorno del suoma mai si sarebbe aspettata di ricevere uncosì bello. Questaha aperto il pacco con tanto di fiocco, ha tolto il coperchio e ha letto un biglietto che le resterà impresso per tutta la vita. «Sto per essere».Le parole più belle, le più attese. Lei e i suoi fratellini sono stati adottati da una famiglia della Pennsylvania e i due neo genitori hanno deciso di immortalare il momento in cui hanno dato la lieta notizia. La, in lacrime commossa, è meravigliosa. Un filmato che in poco tempo è divenuto virale susuperando le 70mila condivisioni.«Questo sarà il più bel video che io abbia mai condiviso. Questo è stato il giorno in cui abbiamo detto a nostra figlia che saremmo stati in grado di adottarla insieme a suo fratello e sua sorella - ha scritto nel post la nuova mamma Paige Zezulka - Aveva pregato di essere adottata e abbiamo proprio nel giorno del suo compleanno abbiamo scoperto che sarebbe successo! Quindi il giorno dopo le abbiamo dato questo regalo a sorpresa! Il tempismo di Dio è stato perfetto!».«I nostri figli hanno passato 1,128 giorni in affido - racconta la donna - oltre 3 anni. È così difficile per i bambini vivere in una tale incertezza. L'adozione è fantastica e vogliamo che gli altri sappiano che adottare bambini più grandi e gruppi di fratelli può essere l'avventura più bella che tu possa mai avere!».