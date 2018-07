Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lavendeva lain cambio di soldi ad altri uomini. La bambina disarebbe stata ripetutamenteda persone che avevano preso accordi con sua mamma e che avevano pagato per poter appagare le loro più terribili perversioni.A nulla servivano le preghiere della piccola, che più di una volta, avrebbe chiesto agli uomini che la violentvano di smetterla, perché le facevano male. A nulla sono servite le sue lacrime, nemmeno sotto gli occhi della mamma, incurante della sofferenza della piccola, interessata esclusivamente al guadagno che poteva trarre. Tutto è durato fino a quando i servizi sociali non si sono resi conto che qualcosa non andava e hanno allontanato la bimba e il fratellino dalla donna. I piccoli sono stati affidati a una famiglia e mentre il padre adottivo le cambiava il pannolino la bambina gli avrebbe detto: «Papà mi ha fatto male. Papà, smettila di essere cattivo, fa male». Sconvolto da quelle parole l'uomo ha chiamato la polizia e sono partite le indagini.Per Azzie Watson, del Kansas, negli Usa, sono subito scattate le manette, come riporta il Mirror . Gli agenti sono stati in grado di ricostruire i terribili abusi e capire che dietro le violenze c'era il consenso della mamma. La piccola ha anche contratto un'infezione a trasmissione sessuale, ma se la caverà con qualche antibiotico, quello che preoccupa maggiormente è il danno psichico subito nei suoi pochissimi anni di vita.