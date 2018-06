Bimba di 9 anni muore 3 giorni prima della nascita della sorellina: il racconto choc della mamma

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non vedeva l'ora di conoscere la suama purtroppo non ha fatto in tempo. Courtney McCracken, di Grismby, nel Regno Unito è3 giorni prima che sua mamma, Lisa, mettesse al mondo la piccola Evekyn. Un dolore infinito per la madre che solo adesso ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia, come riporta il Mirror Courtney è morta a 9 anni, uccisa da una rara malattia autoimmune che colpisce il cuore, la tiroide e il pancreas. Secondo i medici che hanno effettuato l'autopsia la piccola era affetta anche dalla chetoacidosi diabetica, patologia che però non le era stata ma diagnosticata. La bambina ha iniziato a sentirsi male con malesserem febbre e vomito, il giorno dopo sembrava stare meglio e la donna l'ha mandata a scuola, il giorno seguente stava di nuovo male tanto che quando Lisa è andata a svegliarla l'ha trovata priva di sensi.La 26enne ha chiamato subito i soccorsi e l'ha portata in ospedale: la bimba aveva avuto un arresto cardiaco e per quanto i medici abbiano fatto il possibile per salvarla dopo 4 giorni è morta. La donna ha avuto un fortissimo trauma: «Sono morta anche io un po’ nel perderla. È successo così in fretta, stava bene e qualche ora dopo ci ha lasciati». Lisa, che è una mamma single, 3 giorni dopo ha messo al mondo la sua bambina: «Stavo per chiamarla Hope, ma Courtney ha detto che voleva chiamarla Evelyn. Quindi dopo la sua morte è stato quello il nome che ho scelto».