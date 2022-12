Bimba di 5 anni apre i regali di Natale mentre tutti dormono. E la mamma si sfoga su TikTok: «Ho fallito»

Oltre 15,9 milioni di visualizzazioni per un video in cui una mamma si lamenta della figlia di 5 anni. Sui social ogni giorno assistiamo alla pubblicazione di qualunque tipo di contenuto, specialmente su Tik Tok. Ma questa volta il contenuto che ha spopolato è decisamente insolito, soprattutto considerando il materiale che circola in rete.

Lo sfogo della mamma

A diventare virale su TikTok questa volta è stata una mamma che si sfoga sull'incapacità della figlia di controllare il suo carattere. La donna racconta, quasi in lacrime, come la figlia di 5 anni abbia aperto i regali di tutta famiglia, la mattina di Natale, mentre ancora dormivano. Nella clip si vede la 42enne Jessica Ciraulo del New Jersey rivolgersi alla telecamera del cellulare mentre si trova di fronte a un albero di Natale circondato da pacchi aperti e carte sparse.



La donna si sfoga: «mia figlia si è svegliata e ha aperto ogni singolo regalo in casa, inclusi quelli di sua sorella, di mio marito e il mio», e aggiunge, «non so più come fare, mia figlia non riesce a gestire i suoi impulsi e non mi ascolta». «Il mio è un grave fallimento genitoriale», dice Jessica, «non vedevo l'ora che arrivasse la mattina di Natale. Ho passato tre ore a impacchettare questi regali e non siamo riusciti ad aprirne uno solo».

I commenti

Alcuni follower nei commenti sotto il video hanno provato a confortare la donna: «Non puoi controllare le azioni dei tuoi figli anche se ci provi. Probabilmente sei una brava mamma, non preoccuparti», si legge in un commento con oltre 24.700 "Mi piace". Alcuni però sono decisamente più drastici: «Ogni giorno questa app conferma la mia decisione di non avere figli» scrive un altro utente. Altri invece attaccano la mamma di 42 anni, ed è lei stessa a raccontarlo: «Ho avuto persone che mi hanno scritto in privato su Instagram chiamandomi narcisista per aver sfruttato i miei figli per visualizzazioni e commenti», ha detto.

