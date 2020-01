Sale sull'albero e resta impigliata con il caschetto: morta bimba di 4 anni

Giovedì 16 Gennaio 2020, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suosimentre si arrampica su un. La piccola Freya Thorpe , di solisi trovava fuori casa sua a Upper Heyford , vicino a Bicester, quando è avvenuto il tragico incidente. La bambina giocava vicino casa, voleva arrampicarsi sull'albero, come molti coetanei fanno, ma è scivolata e la cinghia del casco con gli unicorni che indossava si è impigliata e l'ha uccisa.Il padre della bimba era appena uscito per andare a lavoro e la mamma era in casa con le due gemelline nate da poco. Spesso la piccola faceva dei giri con la bicicletta nel vicinato, ma quel giorno ha deciso di parcheggiare la sua bici per salire su un albero. Freya è scivolata ed è avvenuta la tragedia. Quando i vicini l'hanno vista hanno chiamato i soccorsi che hanno cercato disperatamente di rianimare la piccola.Feya è stata portata al John Radcliffe Hospital di Oxford dove i medici hanno deciso di metterla in coma indotto, ma è morta dopo 2 giorni, come riporta anche il Daily Mail. L'autopsia ha stabilito che ad ucciderla è stata una encefalopatia ipossico-ischemica causata dall'impiccagione accidentale. La mamma e il papà della bimba sono sconvolti e in rete è stata lanciata una raccolta fondi per supportarli