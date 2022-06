Lasciano la figlia in auto per andare a un funerale, bimba di 4 anni muore soffocata

I genitori la lasciano in auto per andare a un funerale e la bambina muore di caldo. La piccola Sadia è morta a 4 anni dopo che i suoi genitoi l'hanno lasciata nell'auto a porte chiuse mentre le temperature esterne registravano 49 gradi centigradi nella città di Ramhormoz, in Iran.

Secondo quanto scrive il Mirror, la piccola stava dormendo quando è stata dimenticata in macchina al sole. Quando si sono accorti di quello che era accaduto nell'abitacolo c'erano oltre 70 gradi. La bimba è stata trovata ormai priva di sensi e i medici hanno confermato che ad ucciderla sarebbe stato un soffocamento dovuto a un colpo di calore. La coppia è distrutta dal dolore, secondo quanto riportato dalla polizia locale, per loro è stata disposta un'assistanza psicologica mentre si indaga sull'accaduto.

Le autorità intanto rinnovano l'invito a fare molta attenzione quando ci si sposta con il caldo con i bambini, soprattutto ad accertarsi che non restino a lungo negli abitacoli che con le elevate temperature possono diventare mortali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 13:33

