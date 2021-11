Bimba di 2 anni muore per avvelenamento da alcol: trovata morta vicino alla mamma in coma etilico

Una bimba è morta per avvelenamento da alcol ed è stata trovata accanto al corpo della madre anche lei in coma etilico. A fare la scoperta choc è stato il marito della donna, il tassista Andrey Metkin, 38 anni, che tornando dal turno di notte si è visto davanti la piccola Anna di 2 anni esanime vicino alla moglie Olga Charonova, 43 anni.

L'uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi e la bimba è stata portata presso l'ospedale di Noginsk, nella regione di Mosca, ma purrtoppo nonostante i tentativi disperati dei medici non c'è stato nulla da fare per lei. L'uomo si è detto sconvolto per l'accaduto, ha raccontato alla stampa locale di non aver mai visto la moglie bere e di ignorare che avesse un problema con l'alcol.

Anche la 43enne è stata soccorsa dai sanitari, ma contrariamente alla figlia è riuscita a salvarsi. Dopo 6 giorni di coma si è svegliata ma non ha alcun ricordo della sera in cui si è sentita male. Ad ucciderla potrebbe essere stata una bottiglia di alcol di basso costo e qualità diffusa in Russia, che in grandi quantità risulta essere altamente tosica. Non è chiaro cosa possa essere successo alla bambina ma l'ipotesi è che la madre si sia sentita male dopo aver alzato il gomito e la piccola si sia intossicata con la stessa bevanda. I genitori sono ora accusati di negligenza.

