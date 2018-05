Bimba di 21 mesi muore un giorno dopo la mamma: investite da un 18enne in auto durante una corsa clandestina

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hanno strappato la vita di unadopo averle ucciso lamentre attraversavano la strada da una Ford Mustang alle prese con unacon un'altra vettura. Un gioco tra supercar che è costato la vita alla piccola e a una ragazza di soli 24 anni.È avvenuto mercoledì mattina a Tampa Bay in Florida, con, originaria dell'Ohio, che stava spingendo il passeggino che trasportava la suain un periodo di vacanza. Alla guida un 18enne, Cameron Herrin, che stava facendo una corsa contro un 17enne alla volante di un altro veicolo.I due ragazzi sono entrambi indagati per omicidio per il reato di corse clandestine. Con loro anche il fratello maggiore di Herrin, 20 anni, che era a bordo della Mustang. Tutti e tre sono già usciti su cauzione.«Stiamo pregando per quei giovani ragazzi e le loro famiglie», ha detto lo zio John Reisinger ai quotidiani locali sostenendo di aver perdonato i responsabili dell'incidente mortale. «Speriamo che per loro arriverà qualcosa di buono da questo sciocco incidente. È ciò che vorrebbe anche Jessie».