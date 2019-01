Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le avevano detto che aveva solo una, ma la mamma non ci ha voluto credere ed è riuscita a salvare la sua bambina dalla. La piccola Peggy Bradford, di soli, era stata portata da sua madre Emma Peterborough City Hospital dopo essere stata respinta dal suo medico di base, ma anche in quel caso il pediatra l'aveva rassicurata dicendo che non era nulla di grave. La donna però non ha voluto credergli e haPeggy infatti aveva una setticemia in corso. La donna si è svegliata nel cuore della notte e ha notato che la sua bambina era grigia e le sue labbra erano diventate blu. Emma ha così insistito con diversi medici fino a quando non le hanno detto che la figlia stava molto male e aveva una setticemia in corso. «Se avessi ascoltato sia il mio medico di famiglia che il personale dell'ospedale che mi dicevano che il mio bambino aveva solo virus, ora Peggy sarebbe morta», ha raccontato la donna al Daily Mail , «È solo perché sapevo che c'era davvero qualcosa di veramente sbagliato. Nessuno mi ha ascoltato, e questo è abbastanza terrificante quando sei convinto che il tuo bambino sia davvero malato».La bambina era stata mandata a casa prima dal medico di famiglia e poi dal pediatra di un alto ospedale, quando era chiaramente peggiorata i genitori hanno chiamato l'ambulanza e insistito perché le venissero fatti degli esami approfonditi. Fortunatamente Peggy se l'è cavata con una cura antibiotica, ma la donna ha deciso di procedere legalmente contro i medici che hanno visto per primi la sua bambina.