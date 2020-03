Bimba di 10 anni muore al parco giochi, schiacciata da una statua di 200 chili

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 18:34

Simentre è al parco giochi eAnna Zhdanha , una bimba didell'Ucraina, si trovava in un parco divertimenti quando è stata travoi. La bimba era con la sua famiglia al parco Dubovy Gai di Zaporizhia con i genitori per celebrare la Giornata internazionale della donna.Anna stava arrampicandosi sulla statua, ma il gioco non era stato fissato in modo adeguato e mentre la piccola saliva si è inclinato e le è caduto sopra schiacciandola. La bambina è stata subito soccorsa, ma non ha dato alcun cenno di vita nei minuti successivi all'incidente. Non ha risposto al papà e a gli stimoli dei paramedici che hanno tentato di tutto per salvarle la vita. Ricoverata in ospedale però è morta poche ore dopo, come riporta la stampa locale. La polizia ha denunciato i gestori del parco, ma nessuno è stato arrestato. Uno dei responsabili ha dichiarato di essere stato a conoscenza del problema ma la statua non era stata rimossa ancora per motivi tecnici. I residenti hanno affermato che l'orso in legno è stato installato nel 2013 e da allora è caduto “più volte”.