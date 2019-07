Biglietto in sospeso per il bus, l'idea di una bimba morta di cancro diventa realtà

Venerdì 26 Luglio 2019, 17:06

UnL'idea avuta da unasi diffonde in ben due paesi. Il pensiero della piccola Sonya Rybina, sta aiutando decine di persone e continua a fare del bene anche se lei non c'è più. La bambina russa è morta lo scorso gennaio a causa di un tumore, ma prima di andarsene aveva promosso la campagna diperché chi non potesse permetterselo acquistasse il biglietto.Lei non è riuscita a sopravviere abbastanza da vedere il progetto compiuto ma l'idea si è estesa a macchia d'olio in diversi paesi dell'Est Europa: sono 49 le città in Russia, Kazakistan e Ucraina che hanno aderito all'iniziativa del ticket sospeso. Negli ultimi mesi della sua vita Sonya si è conentrata molto sui più deboli, così un giorno aveva pensato che così come nelle fermate del bus sono presenti annunci pubblicitari, se lo fossero anche le monete molti potrebbero prendere i mezzi anche se non possono permetterselo.Un'associazione di San Pietroburgo che si occupa di malati terminali, presieduta da Liudmila Avramoglo-Subbotina, ha promosso l'iniziativa che oggi è una bella realtà di solidarietà.