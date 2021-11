Usa, Biden cede i poteri (durante l'anestesia) a Kamala Harris

Il presidente americano Joe Biden ha ceduto temporaneamente i poteri, e poi ripreso le sue funzioni istituzionali dopo l'anestesia cui si è sottoposto oggi per effettuare una colonscopia di controllo nell'ambito del check up al Walter Reed Medical Center. Per la prima volta nella storia una donna, Kamala Harris, ha ricoperto il ruolo di presidente degli Stati Uniti, sia pure per pochi minuti.

This morning, the President will travel to Walter Reed Medical Center for a routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

Lo ha reso noto su Twitter la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Biden «ha parlato con il vice presidente e il capo dello staff della Casa Bianca circa alle 11.35 di questa mattina. Era in buona forma e in questo momento ha ripreso i suoi doveri», ha Twittato Psaki, aggiungendo che Biden completerà ora il resto del check up al Walter reed.

Come prescritto dalla Costituzione, Biden aveva temporaneamente ceduto i suoi poteri alla vice presidente Kamala Harris per la durata dell'anestesia.

Dopo il checkup all'ospedale Walter Reed di Washington, il presidente Joe Biden farà rientro, nel pomeriggio ora americana, alla Casa Bianca. È quanto si legge nell'agenda aggiornata del presidente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 19:24

