Biden cade in bicicletta, il presidente Usa: «Ho avuto un problema con le scarpe e i pedali»

Piccola disavventura in bicicletta per Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti, 79 anni, è caduto mentre iniziava un giro a Rehoboth Beach, nel Delaware, in compagnia tra gli altri della moglie Jill.

Joe Biden si è subito rialzato. «Sto bene», ha detto ai reporter che lo seguivano insieme agli agenti del Secret service. Il presidente ha spiegato che ha avuto problemi nel togliere le scarpe dai pedali, cui erano agganciati con delle clip.

Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ — Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022

