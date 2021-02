Beyoncé in supporto delle persone colpite dal maltempo in Texas, gli aiuti grazie alla fondazione BeyGOOD

Beyoncé si sta impegnando per fornire supporto e assistenza alle persone colpite dal maltempo in Texas. La cantante con la sua fondazione BeyGOOD sta dando supporto ai residenti del Texas che sono stati colpiti da una violenta tempesta invernale. L'artista sta collaborando con Adidas e Bread of Life, un'organizzazione di soccorso in caso di catastrofe di Houston per fornire sovvenzioni fino a 800 euro a persona.

Leggi anche > In Texas è emergenza freddo: «Mancano cibo e acqua». E dopo il blackout si rischia la fame

Milioni di texani stanno affrontando problemi di carenza d'acqua dopo che la tempesta ha causato lo scoppio dei tubi e il backup degli impianti di trattamento, interrompendo i servizi e contaminando le forniture. La tempesta ha anche causato blackout diffusi lasciando milioni di persone senza elettricità per giorni. Almeno 21 persone hanno perso la vita a causa della tempesta, con vittime legate alle condizioni meteorologiche registrate in Tennessee, Texas, Kentucky e Louisiana.

L'account ufficiale di BeyGOOD ha twittato: “Visitate @BreadofLifeH per ulteriori informazioni sull'assistenza. Inviamo le nostre preghiere a coloro che sono stati colpiti dalla tempesta invernale ".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA