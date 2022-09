Beve una pina colada e muore a 18 anni: stroncato da choc anafilattico. L'errore del cameriere

Muore a 18 anni subito dopo aver bevuto una pina colada a causa di una reazione allergica. Shiv Mistry si è sentito male subito dopo aver bevuto il cocktail che era stato preparato con crema di latte anziché con crema di cocco. Il giovane, allergico ai latticini, ha avuto uno choc anafilattico che lo ha ucciso in pochi minuti.

Il 18enne di origini britanniche si trovava in vacanza sulla Costa del Sol. Il ragazzo si sarebbe dovuto iscrivere alla facoltà di medicina a Cambridge, ma purtroppo è stato stroncato da uno choc anafilattico. Una pagina GoFundMe è stata creata in sua memoria da suo zio per raccogliere fondi per Anaphylaxis UK, un'associazione che si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tipo di episodi.

Sulla pagina lo zio ha scritto: «Era in Spagna con i suoi amici per festeggiare la fine degli esami e non vedeva l'ora di frequentare il Claire College dell'Università di Cambridge per studiare medicina entro la fine dell'anno. Shiv ha avuto una reazione allergica ed è andato in shock anafilattico, dopo aver convissuto con un'allergia ai latticini sin da quando era un bambino». Gi amici e i medici giunti immediatamente sul luogo hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

La raccolta fondi che doveva raggiungere l'obiettivo di mille sterline ha superato le 11 mila e molti utenti hanno commentato esprimendo la loro vicinanza alla famiglia del ragazzo e gli amici e le persone che lo conoscevano ricordandolo come un giovane solare e generoso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 18:03

