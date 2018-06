Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Beve ldel suoper contrastare l'La notizia arriva dal«Molti di voi mi hanno chiesto come faccio ad essere sempre così bella, come il mio trucco sia sempre così perfetto, o come facci ad avere questo bagliore naturale», spiega la ragazza americana che però non riporta il nome in un video in rete e poi mostra il suoLa giovane raccoglie con un bicchiere di plastica la pipì del suo cane e poi la beve subito dopo. Una scena da voltastomaco che però lei garantisce essere un metodo più che efficace per avere la pelle sana e pulita. «Prima di prendere questa abitudine ero depressa e piena di acne», afferma dopo aver bevuto, dicendo che adesso la sua vita è cambiata, poi conclude: «La pipì del cane contiene anche vitamina A, vitamina E, e ha 10 grammi di calcio, ed è anche dimostrato che aiuta a curare il cancro».Gli esperti però non sembrano essere d'accordo con la ragazza: le tossine e gli acidi che si trovano nelle urine potrebbero causare invece problemi di salute. «Nelle urine del cane sono spesso stati trovati erbicidi, probabilmente da prati trattati con antibiotici e ormoni, quindi assumerli potrebbe essere dannoso».