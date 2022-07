Beve acqua da un fiume indiano e finisce in ospedale. Sultanpur Lodhi, il Primo Ministro del Punjab Bhagwant Mann, è stato ricoverato a causa di una grave infezione intestinale contratta bevendo l'acqua del fiume Kali Bein durante la celebrazione del 22esimo anniversario della sua polizia.

Leggi anche > Seduto sopra l'auto per oscurare l'autovelox: zero multe e diventa l'idolo in zona

Leggi anche > Bimbo di 2 anni muore all'asilo nido: trovato senza vita dal personale

L'uomo probabilmente voleva dimostrare che l'acqua era così pulita da poter essere bevuta, ma in India non c'è nulla di più lontano dala realtà. Il politico, in favore di telecamere ha immerso un bicchiere nel fiume e lo ha bevuto senza alcuna precauzione. Dal suo staff è arrivata la notizia poco dopo del suo ricovero in ospedale.

Forti dolori addominali

Lodhi ha iniziato ad accusare forti dolori addominali mentre si trovava nella sua residenza ufficiale a Chandigarh. Da lì, è stato trasportato in aereo e ricoverato in ospedale a Delhi. Non sono state rivelate le motivazioni del ricovero, ma sono sembrate piuttosto ovvie. Il primo ministro è ancora ricoverato, pare che le sue condizioni iniziali fossero particolarmente gravi, ma ora sta meglio ed è in fase di ripresa.

Beve l'acqua del fiume per dimostrare che è pulita, primo ministro finisce in ospedale: «Forti dolori addominali» https://t.co/wuQUbLlNxo — Leggo (@leggoit) July 22, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Luglio 2022, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA