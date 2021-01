Dov'è Bernie Sanders? Il senatore all'Inauguration Day scatena l'ironia dei social: i meme più divertenti

Bernie Sanders conquista i social. Il senatore del Vermont, candidato alle primarie dei democratici del 2020 insieme a Joe Biden, è ovunque in questi giorni. Appare seduto sul Trono di Spade, appollaiato dentro un quadro impressionista o accanto a Tom Hanks sulla famosa panchina di Forrest Gump. Sono decine i meme creati dagli internauti dopo la cerimonia dell'insediamento del nuovo presidente, l'Inauguration Day. Le immagini ritoccate stanno facendo il giro dei social strappando un sorriso agli utenti.

Leggi anche > Inauguration Day, la poesia di Amanda Gorman: «Ricostruiremo, ci riconcilieremo e ci riprenderemo»

La cerimonia dell'insediamento

Tutto è cominciato durante la cerimonia dell'insediamento, vista in ogni angolo del pianeta. Gli occhi erano puntati sul neo presidente, sulle star che si sono esibite e sugli outfit. Ed è per questo che Sanders non è passato inosservato. Spiccava per la scelta di indumenti caldi e comodi, ma decisamente fuori luogo per l'occasione. La posizione seduta e l'atteggiamento con la solita espressione corrucciata hanno incuriosito e fatto scattare l'ironia. Molta attenzione, inoltre, è stata riservata ai suoi guanti, muffole lavorate ai ferri di lana e plastica riciclata.

Dov'è Bernie?

«In Vermont ci vestiamo caldi. Di freddo ne sappiamo qualcosa. E mi piace vestire comodo», si è giustificato rispondendo alla Cbs sull'argomento. Tanto è bastato per renderlo protagonista di meme sui social network. Anche Jennifer Aniston ha partecipato al gioco "Dov'è Bernie?" condividendo un meme di Sanders sul famoso divano di Friends, la serie tv che l'ha lanciata in tutto il mondo. Il politico spunta dappertutto e anche nelle foto in bianco e nero, inserito nei contesti storici e iconici. Per tutti, la collezione è divertentissima.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA