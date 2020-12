Berlino, sparatoria in strada: quattro feriti gravi, uomo si butta in un canale per salvarsi

Stamattina è scoppiata una sparatoria davanti a un cancello nel quartiere berlinese di Kreuzberg. Ne danno notizia media locali citando rapporti della polizia di Berlino.

Inizialmente i Vigili del Fuoco avevano parlato di tre feriti gravi, poi la polizia ha ritrovato un quarto uomo che si era tuffato nel vicino canale di Landwehr che ha subito un infortunio a una gamba. Tutta l'area circostante al luogo della sparatoria è stata isolata dalla polizia che sta anche perquisendo i dintorni della stazione della metropolitana di Moeckernbruecke. La polizia non ha fornito informazioni su chi fosse dietro le violenze e si è rifiutata di rivelare ulteriori informazioni per non ostacolare le indagini in corso.

Varias personas han sido heridas por disparos de bala en el distrito de Kreuzberg de Berlín durante la mañana del sábado en un incidente cuyas circunstancias aún no están claras, según han informado a DPA fuentes policiales. Los autores de los dis… https://t.co/xezrMst9ig — ABC Internacional (@abc_mundo) December 26, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Dicembre 2020, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA