Berlino, migliaia in piazza contro politiche Covid: polizia usa idranti

A Berlino migliaia di persone sono scese in piazza contro le politiche del governo sul Coronavirus. Nel quartiere di Mitte, e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sono raccolte fra cinquemila e diecimila persone, secondo le forze dell'ordine. Un altro migliaio di persone sta sfilando su Marschallbruecke. Stando al portavoce della polizia, molte persone non indossano la mascherina e gli agenti stanno richiamando al rispetto della distanza. Se questo non sarà rispettato, ha aggiunto, si arriverà alle conseguenze del caso. Berlino è uno degli hotspot del covid, in Germania.

Sul posto, da una manifestazione inizialmente pacifica, si è arrivati agli scontri con gli agenti e il clima della protesta sta diventando più aggressivo, fra lanci di oggetti e qualche petardo. La legge in discussione in parlamento prevede la possibilità di prescrivere il distanziamento nei luoghi pubblici, l'uso della mascherina, la limitazione ai contatti, le limitazioni di eventi sportivi e culturali, la chiusura di negozi e locali e l'interdizione di pernottamenti negli hotel a scopi turistici. Tutte misure già adottate per contenere il coronavirus in Germania, dove anche attualmente vige un semi-lockdown.

Water cannon now stronger. Some injured people being carried out. Have seen several prominent right wing extremists and holocaust deniers. Several from Afd present. Not seen anybody from other parties. pic.twitter.com/N2SvF1klhc — Nina Haase-Trobridge 🇪🇺 (@NinaHaase) November 18, 2020

La libertà della manifestazione di pensiero è un «alto valore» della nostra costituzione e le critiche alle misure e il dibattito pubblico su queste «devono essere possibili e sono irrinunciabili», ma bisogna anche «rispettare le misure igieniche» contro il Covid. Lo ha detto la portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer, commentando gli scontri.

Padre Livio: «Il Covid? E' un progetto di criminali per fare un colpo di Stato», bufera sul direttore di Radio Maria

Roma, la polizia disperde la manifestazione non autorizzata dei negazionisti

Negazionisti fanno irruzione in ospedale in Utah: «Vogliono provare che il Covid non esiste»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA