Berlino, mercatino di Natale sgomberato e concerto sospeso. Ma era un falso allarme terrorismo

Falso allarme al mercatino di Natale di Berlino, sgomberato in serata per un oggetto sospetto. La polizia, secondo la Bild, ha rilasciato i due fermati. In particolare ci sarebbe stato uno scambio di persona per la somiglianza dei nomi tra uno dei sospetti e un ricercato sul quale pende un mandato di cattura. Anche l'ispezione nel mercatino di Natale non ha portato ad alcun risultato.

Era lo stesso mercatino di Natale colpito tre anni fa dal tunisino Anis Amri, che uccise 12 persone e ne ferì 48 lanciandosi sulla folla con un tir.