TikTok, la folle sfida del Benadryl challenge: morta una quindicenne

Sugli ultimi aggiornamenti.Un'adolescente ha perso la vita dopo aver partecipato alla, una sfida social in cui i partecipanti vengono incoraggiati a ingerire una grossa quantità di farmaci per allergia.La vicenda è avvenuta in Oklahoma, negli Usa. Come riporta il, Chloe Phillips, 15 anni, è stata dichiarata morta il 21 agosto.La zia di Chloe, Janette Sissy Leasure, ha lanciato un appello in un post di Facebook, ora cancellato, nella speranza di impedire ad altre famiglie di vivere una tragedia simile. «Non dire mai che questo non può succedere a te. I bambini dicono 'l'altra persona stava bene, quindi io starò bene'. Cerca di sapere sempre cosa stanno facendo o prendendo i tuoi figli».Scott Schaeffer, direttore dell'Oklahoma Center for Poison and Drug Information, ha messo in guardia gli adolescenti sui rischi della sfida sulla scia della morte di Chloe, dicendo che potrebbe «».