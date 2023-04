Morto a 13 anni per la Benadryl Challenge: ucciso da un'overdose di antistaminico. TikTok: «Vietiamo i comportamenti pericolosi»

di Redazione web

Un ragazzo di 13 anni è morto in Ohio a causa di una pericolosa sfida su TikTok che invita i ragazzi ad assumere 12-14 pasticche di un antistaminico da banco per avere allucinazioni. Lo riportano i media americani. Jacob Stevens Greenfield è morto il 12 aprile al Nationwide Children's Hospital dopo essere stato sei giorni attaccato ad un respiratore.

<h2>Il 13enne ha avuto crisi epilettiche</h2>

Il ragazzo ha iniziato ad avere crisi epilettiche subito dopo aver ingerito il farmaco, nell'ambito della cosiddetta 'Benadryl Challenge' mentre un amico lo stava filmando. È già dal 2020 che la Food and Drug Administration americana ha lanciato l'allarme sui rischi di questa sfida e adesso ha annunciato un'indagine per verificare se ci sono stati altri casi.

TikTok: «Vietiamo e rimuoviamo contenuti che promuovono comportamenti pericolosi»

«Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia. In TikTok la sicurezza della community è da sempre la nostra priorità: vietiamo rigorosamente e rimuoviamo contenuti che promuovono comportamenti pericolosi. Non abbiamo constatato questo trend in piattaforma e da anni blocchiamo le ricerche su questo tipo di contenuti al fine di scoraggiarne l'emulazione. I 40.000 professionisti della sicurezza lavorano per rimuovere le violazioni delle nostre Linee Guida della Community e incoraggiamo i nostri utenti a segnalare qualsiasi contenuto o account di cui sono preoccupati», recita una nota di TikTok.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 17:52

