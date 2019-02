Ben Davis, calciatore 18enne nei guai: rischia il carcere per diserzione

Collovati, l'ad Rai valuta la sospensione. Lui si scusa: «Mie frasi inopportune»

Un vero e proprio incubo giunto a un passo dal sogno di diventare un calciatore professionista in Premier League, il campionato migliore al mondo. Il giovane, 18 anni, è stato tesserato di recente dalma ora rischia di dover tornare nel proprio paese d'origine e finire inper, nato in Thailandia da padre inglese e madre singaporegna, è cresciuto afino a diventarne cittadino nel 2009. Il giovane calciatore, classe 2000, appena diventato maggiorenne avrebbe dovuto prestare il, ma è stato poi ingaggiato dalle giovanili del, club londinese allenato da Claudio Ranieri.Da qui le accuse di diserzione nei confronti del giovane, che ha già firmato un contratto da professionista valido per due stagioni. Le autorità di, però, lo hanno richiamato in patria e ora il ragazzo rischia il carcere, nonostante abbia chiesto di posticipare ladi due anni proprio in virtù del contratto che lo lega al. La richiesta del calciatore è stata respinta dal Ministero della Difesa di Singapore, che fa anche sapere che al momentosi trova all'estero senza un regolare permesso d'uscita. Lo riporta la BBC Gli impegni calcistici, secondo le autorità singaporegne, non costituiscono una deroga alla leva obbligatoria, a meno che non si tratti di rappresentare la nazionale in competizioni internazionali, come i Giochi Olimpici. Al momento,ha giocato solo nelle giovanili di Singapore e ha collezionato una convocazione con la nazionale maggiore, senza però debuttare. La vicenda ricorda molto quella di, stella del Tottenham e della nazionale sudcoreana: il 26enne calciatore, in Europa da oltre dieci anni, ha rischiato di dover abbandonare l'attività calcistica per quasi due anni, ma è riuscito ad evitare la leva obbligatoria per meriti sportivi, dopo aver conquistato con la sua nazionale i Giochi Asiatici.