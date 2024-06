Bella, 12mila firme per salvare la beluga chiusa nell'acquario da quando aveva due anni. «È il momento di darle la libertà»

di Redazione Web

Stava nuotando insieme alla sua famiglia quando è stata catturata da una rete e rinchiusa all'interno di un acquario. Era il 2013 e, da allora, Bella non ha più visto l'Oceano Atlantico. Dall'età di due anni, l'esemplare femmina di beluga vive all'interno dell'acquario della Lotte Word Tower di Seoul (Corea del Sud) e il suo unico scopo è quello di nuotare nella vasca ed essere un'attrazione per i turisti. Ma c'è chi ha detto «no» alla vita in gabbia di Bella e ha deciso di aiutarla a tornare libera.

La petizione

In Corea del Sud tutti conoscono la storia di Bella e sono già cinque anni che i gestori dell'acquario promettono di liberarla.

«Bella è in mostra tutto il giorno - hanno scritto gli ideatori della petizione - spesso si vedono persone che picchiano sulla vasca per catturare la sua attenzione. Temiamo la sua salute. È ora di dare a Bella la libertà che le è stata promessa tanto tempo fa».

