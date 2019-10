Dodici migranti di nascosti in un camion frigo: l'autista chiama la polizia e li fa scoprire

Una settimana dopo ilsul retro di un camion in Inghilterra, un nuovo caso, stavolta in, che coinvolge stavolta 12 persone:sono stati scoperti, vivi, in un camion frigorifero che trasportava frutta e verdura, in Belgio,che collega Anversa con Eindhoven, in Olanda.A rendere noto il caso è stata la polizia federale belga,che aveva sospettato la presenza a bordo delle 12 persone due notti fa,. Secondo i media locali, il gruppo di migranti sarebbe entrato di nascosto nel camion mentre si trovava nel porto di Anversa, nella giornata di martedì: i 12 sono stati portati in un ufficio di polizia nella città belga e saranno probabilmente espulsi.