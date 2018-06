Belgio, leonessa uccisa dopo la fuga dal recinto dello zoo

Nonna attaccata da una lince, la strangola a mani nude per proteggere la nipotina che dorme

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unaè stata uccisa dopo essere fuggita dalda uno zoo in. Lo zoo è stato subitoal momento che la leonessa si èalcune persone si sono riparate in negozio diadiacente. Un portavoce dello zoo ha detto cheal leone femmina era obbligatorio visti idi, che si è trovava vicino la gabbia dei leoni, ha dichiarato alla tv locale: “una volta arrivati ​​qui siamo dovuti andare subito nel negozio di souvenir. Alcune persone si sono chiuse nella loro auto nel parcheggio. Una scuola con degli alunni che stavano arrivando sono stati rimandati a casa. Lo staff ci ha fornito dell'acqua e abbiamo atteso un po prima di uscire”.La direttrice dello, riferisce che la leonessa non era uscita dal perimetro dello zoo e nessun visitatore correva ildi essere attaccato: "Lo zoo è stato evacuato e chiuso. Un veterinario ha cercato di sedarla, ma non c'è riuscito”.