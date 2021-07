Laureato in Fisica (con lode) a 11 anni: il bambino prodigio con il quoziente intellettivo altissimo

Laurent Simons continua a raggiungere primati incredibili. A soli 11 anni il bambino prodigio belga già noto da anni per il suo quoziente intellettivo altissimo (145, il massimo), sì è laureato in fisica all'Università di Anversa. Secondo diversi media locali, il giovanissimo laureato ha completato gli studi in un anno soltanto. Laurent, tuttavia, è come tutti i bambini e non è ancora molto deciso su cosa farà nel futuro.

Il bambino era già vicino alla laurea qualche anno fa, a Eindhoven, in Olanda, ma non ha completato il percorso di studi dopo un disaccordo con l'università. In questi giorni ha invece completato con successo i suoi studi ad Anversa, ottenendo anche il massimo riconoscimento. Durante il prossimo anno accademico, Laurent Simons seguirà ufficialmente anche il programma del master, di cui ha già seguito alcuni corsi, e successivamente è intenzionato ad intraprendere un dottorato.

Laurent ha delle capacità decisamente superiori alla media, è in grado di risolvere in poche ore problemi per i quali uno studente adulto impiega circa 10 settimane. Nel 2019 Laurent aveva dichiarato: «Vorrei inventare organi artificiali che sostituiscano quelli reali. Così anche i miei nonni potranno vivere più a lungo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 15:07

