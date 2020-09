Ancora fiamme a Beirut: terzo incendio in una settimana nella capitale del Libano

Happening now: Fire in #Beirut Souks, reportedly at new Aishti store & Zaha Hadid building. pic.twitter.com/m3Pdh5NV1H — Beirut.com (@BeirutCityGuide) September 15, 2020

Good morning - in today's news from #Lebanon, a huge fire erupted in the Beirut souks, in one of Zaha Hadid's signature design buildings. pic.twitter.com/Ahs1pIc0bf — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) September 15, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beirut, Libano. Ancora una volta, l'incubo iniziato con l'esplosione al porto della capitale il 4 agosto scorso continua a gettare sgomento sulla popolazione. Per la terza volta in una settimana, un violento incendio ha attirato l'attenzione del mondo sulla città. Questa volta, ad essereè stato un palazzo della zona commerciale, progettato dall'archistar Zaha Hadid.Il 10 agosto, i social si erano nuovamente riempiti dellealtissime e della colonna di fumo nero del nuovo incendio al porto di Beirut . Due giorni prima era scoppiato uno di dimensioni minori, ma non meno angosciante,. Quest'oggi, poi, la città ha dovuto assistere ad un altro rogo, nella zona commerciale. Le fiamme e il fumo nero si son levati dal palazzo progettato da Zaha Hadid, una degli architetti più famosi al mondo, scomparsa nel 2016.L'edificio, ancora in fase di costruzione, ha preso fuoco in mattinata, ma ancora non si conoscono le cause scatenanti. La zona colpita, Souks of Beirut (Mercati di Beirut), era statadurata 15 anni (1975-1990). Ancora, dopo un mese dall'esplosione che ha messo in ginocchio la città, uccidendo quasi 200 persone e provocando, Beirut si ritrova a fare i conti con la potenza del fuoco. Dalle prime indiscrezioni, pare che oggi non ci siano stati feriti e l'incendio sia già stato domato. Ma la paura e il dolore bruciano ancora nel cuore dei libanesi.