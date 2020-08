Beirut, due esplosioni al porto Video almeno 11 morti, 400 feriti

La Croce Rossa libanese ha riferito che vi sarebbero feriti, alcuni dei quali sepolti sotto le macerie. La deflagrazione è stata avvertita in tutta la capitale libanese, provocando scene di panico tra i cittadini.

Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni a Beirut sono rimaste ferite «centinaia» di persone . Da parte sua, Hamad Hasan, ministro della Sanità libanese, ha parlato di «un numero molto alto di feriti», come riportato dalla Bbc . Il ministro ha anche ribadito che i danni provocati dalle deflagrazioni sono ingenti

Massive explosion in #Beirut Port, Lebanon. Reportedly the source of the major explosion was a fire at a warehouse for fireworks. pic.twitter.com/UmfAXFlmU2