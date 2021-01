I Beckham vogliono costruire un lago artificiale nella campagna inglese, i vicini sono furibondi

I progetti per la nuovo casa di campagna dei Beckham mandano su tutte le furie il vicinato. L’ex Posh Spice e l’ex calciatore vorrebbero creare un lago di 4.170 mq, che è la metà delle dimensioni di un campo da calcio, e nel centro costruirci un'isola di 122 metri quadrati. Il progetto è decisamente ambizioso, ma non sono gli unici vip con manie di grandezza.

Come riferisce il Daily Mail, Sue Jones, loro vicina di casa, non approva però la cosa e ha scritto una lettera per opporsi alla realizzazione di questo lago che sarebbe grande quanto la metà di un campo di calcio. “Il piano per ingrandire il lago potrebbe aumentare le possibilità di inondazioni nell’area“, scrive la donna, lamentandosi di essersi opposta già al primo progetto ma di essere stata ignorata.

Ma il loro progetto (lago con isoletta) non è un caso isolato. Ricorda quello di Ed Sheeran durante la costruzione del suo laghetto naturale, nella casa del cantante a Framlingham, nel Suffolk. Mentre Sheeran insisteva che lo stagno, con un molo e gradini, sarebbe stato un paradiso per la fauna selvatica, i vicini temevano che sarebbe stato una calamita per la dissolutezza delle rock star.

Venerdì 8 Gennaio 2021, 17:53

