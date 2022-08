Batteria dell'auto elettrica non funziona più, quella di ricambio costa più dell'intera vettura

Altro che mobilità sostenibile, quando la sostituzione della batteria dell'auto elettrica costa più dell'auto stessa. E' quanto accaduto ad una famiglia di San Pietroburgo, in Florida, che dovrebbe sborsare 14 mila dollari per sostiture la batteria, quando l'auto usata è costata 11 mila dollari; una Ford Focus electric, modello 2014 con circa 80 mila chilometri. A guidarla una giovane patentata, la 17enne Avery Siwinski all'inizio soddisfatta dell'acquisto, perché l'auto era silenziosa, finché non ha smesso di funzionare. Allora sono iniziati i problemi.

Checkout the price to replace the battery in your electric car: pic.twitter.com/nl66gjOulD — MARK SIMONE (@MarkSimoneNY) August 27, 2022

Batteria elettrica introvabile

Dopo sei mesi dall'acquisto, la giovane Siwinski, ha iniziato ad intuire che qualcosa non andasse bene nella sua Ford, perché dal cruscotto si accendevano diversi avvisi di manutenzione. «A marzo, ha iniziato a dare un avviso, l'abbiamo portata dal concessionario e ha smesso di funzionare» ha detto la 17enne all'emittente 10 Tampa Bay, che ha dovuto lasciare l'auto per alcuni mesi prima dell'amara sorpresa. Un preventivo da 14 mila dollari per una nuova batteria, ma senza le spese di manodopera, quindi oltre 3 mila in più dei soldi spesi per acquistarla sei mesi prima. E come se non bastasse, la batteria nuova non sarebbe neanche disponibile, se la famiglia volesse acquistarla.

Nuova beffa

Ma non è ancora tutto. La beffa finale è la proposta di acquisto da parte della concessionaria, che ha offerto la cifra di 500 dollari per acquistare la macchina senza batteria. Ma sembra che il caso dei Siwinski non sia isolato negli Stati Uniti; infatti, nei giorni scorsi, un utente di Twitter ha pubblicato il conto per una batteria, ben 26 mila dollari per una batteria sostitutiva per una Chevy Volt con circa 100 mila km.

