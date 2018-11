Dario, barista italiano massacrato a Londra: lo avevano scambiato per un musulmano

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, un ventenneche lavora come, è stato insultato eda tre coetanei ubriachi che avevano iniziato a prenderlo di mira, convinti di avere di fronte un. I tratti mediterranei e la barba di Dario, evidentemente, avevano ingannato il 23ennee il 19enne, un macellaio ed un magazziniere, che sono finiti a processo. Un terzo aggressore, invece, è riuscito a farla franca: la polizia non è mai riuscita ad identificarlo.L'episodio, come spiega l'Evening Standard , risale al 10 giugno dello scorso anno, ma è diventato d'attualità solo nelle ultime ore, dopo unanei confronti dei due aggressori di Dario. Gli insulti e l'aggressione, chiaramente di stampo razzista, erano avvenuti all'interno del centro commerciale di, nella zona sud-est di, dove Dario lavora. «Il vostro pregiudizio e la vostra ignoranza vi hanno fatto pensare di avere a che fare con un musulmano, solo per l'aspetto della vittima» - hanno spiegato i giudici al momento della lettura della sentenza - «Lui ha cercato di chiarire e di difendersi in tutti i modi, ma voi eravate evidentemente storditi dall'alcol, come spiegano anche i verbali della polizia».Dario, durante il, ha accusato i due spiegando ciò che era accaduto quella sera: «Erano in tre, hanno iniziato a urlarmi: "Musulmano del c***o, torna a casa tua". Poi mi hanno anche lanciato una bottiglia e sono stato costretto a scappare, ma mi hanno circondato e colpito con calci e pugni, anche mentre ero a terra. Provavo a parlare in inglese e in italiano, chiedevo perché lo stessero facendo, ma continuavano a colpirmi». Alla fine, una volta terminata l'grazie all'intervento di alcuni passanti, Dario aveva riportato contusioni giudicate guaribili in una settimana e le riprese delle telecamere a circuito chiuso avevano consentito l'identificazione di due componenti della banda. Il giovane che aveva aizzato gli amici contro Dario, però, non è mai stato identificato o fermato.Alla fine, i giudici hanno punito così due degli aggressori di Dario: O'Leary dovrà scontare un anno di servizi sociali, venti giorni di riabilitazione e l'obbligo di dimora nelle ore notturne per tre mesi, mentre Young si è visto comminare la stessa pena, ma con un coprifuoco più breve, per un mese e mezzo. Una sentenza che, anche alla luce dell'impunità del capobanda, fa pensare ad una