A fuoco barca con 34 sub a bordo: recuperati i resti di 20 corpi, 14 sono dispersi. «Si teme siano tutti morti»

Martedì 3 Settembre 2019, 22:20

Sono in tuttorecuperati dal relitto dell'imbarcazione andata a fuoco nelle prime ore di domenica al largo della costa della California., che presumibilmente ha sorpreso le vittime nel sonno. Tutte le persone a bordo dell'imbarcazione erano impegnate in un'escursione subacquea.Nel corso di una conferenza stampa, il capitano Monica Rochester della Guardia Costiera ha annunciato che le ricerche di eventuali sopravvissuti sono state sospese. La causa dell'incendio, che aveva già avvolto l'imbarcazione quando sono arrivati i primi soccorsi, rimangono ancora sconosciute.Gli unici sopravvissuti sono cinque uomini dell'equipaggio, che si trovavano sul ponte e sono riusciti a salvarsi tuffandosi in mare. L'imbarcazione è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava a nord della Santa Cruz Island, con 33 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. La crociera era iniziata sabato.