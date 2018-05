La nuova vita di Barack e Michelle Obama: da presidente e first lady a produttori per Netflix

Meghan Markle e il principe Harry: «Michelle Obama li ha fatti conoscere e loro non la invitano al matrimonio»​

C'è chi resta attaccato alla poltrona per tutta la vita e chi, invece, decide di reinventarsi abbandonando la carriera politica. Quest'ultimo caso è senza dubbio quello di: l'ex presidente degli Stati Uniti, insieme a sua, ha infatti firmato un accordo conper la produzione di diversi programmi sulla piattaforma.A dare notizia dell'accordo, senza specificare le cifre, è proprio Netflix, che suha annunciato: «Abbiamo raggiunto un'intesa, della durata di diversi anni, per la produzione di diversi film e serie tv». Risulta così confermata l' indiscrezione lanciata nel marzo scorso dal New York Times . Non si sa ancora quali saranno i contenuti prodotti dalla coppia che ha alloggiato alla Casa Bianca dal 2008 al 2016, ma nella maggior parte dei casi si tratterà di documentari e docu-fiction che tratteranno gli argomenti che più stanno a cuore agliTra le prossime produzioni, infatti, dovrebbero esserci deidi persone coraggiose che si sono impegnate, in vari modi, per i diritti civili e per migliorare il mondo. Largo spazio, quindi, alle battaglie per l'e per una, ma senza menzionare direttamente la politica interna degli Stati Uniti. Molto probabilmente questi, insieme all'e alla, saranno i temi di cui si occuperà proprio l'ex presidente, che può vantare oltre 100 milioni di follower su Twitter e la metà su Facebook. Sua moglie Michelle, invece, dovrebbe occuparsi di, un campo dove negli anni ha profuso un grande impegno, lanciando campagne di sensibilizzazione in uno dei paesi tra i più colpiti dall'obesità, specialmente quella infantile.