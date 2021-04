Il messaggio elettorale del politico in una bara: «Tumulatemi vivo se non mantengo le promesse» VIDEO

Una campagna elettorale assolutamente spettacolare e teatrale, quella scelta da un candidato al Parlamento che prima di registrare un messaggio agli elettori della sua circoscrizione ha inscenato il suo stesso funerale. Il messicano Carlos Mayorga, evidentemente poco superstizioso, si è fatto chiudere in una bara da cui poi è uscito per annunciare, a grandi linee, il proprio programma elettorale.

Carlos Mayorga, ex pastore evangelico che corre nella circoscrizione di Ciudad Juarez, dopo essere uscito dalla bara ha lanciato un messaggio agli elettori. «Io faccio parte di quel milione e mezzo di abitanti che è morto per l'indifferenza della politica» - spiega il candidato deputato messicano, del Partido de encuentro solidario (Pes), una formazione conservatrice di centro-destra - «Il mio impegno per i cittadini è reale. Tumulatemi vivo se non mantengo le promesse».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 17:25

