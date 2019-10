Bansky, asta record: «Devolved Parliament» venduto per undici milioni di euro da Sotheby's. L'artista: «Peccato non lo possedessi»

Banksy

.





Giovedì 3 Ottobre 2019, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, è stato, una cifra record per l'artista britannico noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada. Il dipinto raffigura, in stile accademico, la Camera dei comuni di Westminster in cui i deputati sono tutti scimpanzé. Il precedente record per un'opera di Banksy apparteneva a «Keep it Spotless», che nel 2008 andò all'incanto per Sotheby's a New York per 1,8 milioni di dollari.«Prezzo record per un dipinto di Banksy fissato all'asta stasera.». Il commento disul suo profilodove ha postato la citazione del celebre critico d'arte australiano Robert Hughes: «L'arte dovrebbe renderci più chiari e più intelligenti. Dovrebbe darci sensazioni coerenti che altrimenti non avremmo potuto avere. Ma il prezzo di un'opera d'arte è ora parte della sua funzione, il suo nuovo lavoro è quello di sedersi sul muro e diventare più costoso. Invece di essere la proprietà comune dell'umanità come è un libro, l'arte diventa la proprietà particolare di qualcuno che può permetterselo. Supponiamo che ogni libro del mondo costasse un milione di euro, immagina un effetto catastrofico sulla cultura che avrebbe»