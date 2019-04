Banksy colpisce ancora? Murale per il movimento ambientalista

Ello ello ello - what Ave we got here then.... From This Moment Despair Ends And Tactics Begin. Banksy back in London 🔥 . cracking shots from our man on the scene @artbleat 🙏 . . . @banksy @extinctionrebellion . #banksy #artbleat #streetartlondon #banksyart #stencilart #extinction #urbanwalls #london #urbanlife #makeastand #extinctionrebellion #londonstreetart #urbanstreetart #streetartphotography #upagainstthewall #urbanphotography #woopwoop #metropolitanpolice #marblearch #wherethereswalls

Un post condiviso da Where Theres Walls... (@wherethereswalls) in data: Apr 26, 2019 at 12:22 PDT