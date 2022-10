Dipingono la bandiera ucraina sul posto auto del diplomatico russo: «È come un'annessione»

Da quando, nello scorso febbraio, Vladimir Putin ha deciso di invadere l'Ucraina, in tutto il mondo si sono susseguite proteste contro la Russia e manifestazioni d'appoggio verso il Paese aggredito. Alcune di queste, però, sono destinate a diventare virali. È il caso di quanto accaduto a Turku, in Finlandia, uno dei Paesi più preoccupati dalle mire espansionistiche russe.

Due finlandesi, Jarno Virtala e Markus Mattsson, hanno deciso di viaggiare fino a Turku, dove vive il diplomatico russo Pyotr Plihin. Che per il suo ruolo, ha un posto auto riservato, come indicano anche i colori... che il parcheggio aveva fino a poco fa. I due, infatti, hanno deciso di dipingere l'asfalto del posteggio con il giallo e il blu della bandiera ucraina.

