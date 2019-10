Arriva la nuova banconota da 20 sterline: col volto del pittore Turner e difficile da contraffare

Instagram elimina la sezione "seguiti"

Giovedì 10 Ottobre 2019, 16:15

La Bank of England ha presentato la nuova banconota da 20, che presenta il volto del pittore JMWe sarà rilasciata dal 20 febbraio 2020. La banconota presenta due finestre e una lamina bicolore e queste caratteristiche, usate per la prima volta, la rendono molto difficile da contraffareLa cartamoneta, come quella dei 10 sterline, conterrà anche una funzione tattile per aiutare le persone con problemi di vista a identificarla. Turner, ha dato un grande contributo all’arte - ha dichiarato il governatore della Bank of England Mark Carney, come riporta l'Independent – La sua pittura di Turner è stata trasformativa, la sua influenza ha attraversato la vita e la sua eredità dura oggi. La nuova banconota celebra Turner, la sua arte e il suo retaggio in tutta la loro gloria radiosa, colorata e suggestiva”.La nuova banconota presenta l'autoritratto di Turner, dipinto nel 1799 circa e attualmente in mostra nella Tate Britain. La Federazione delle piccole imprese (FSB) ha accolto con favore il nuovo design più sicuro: "La sua introduzione - ha dichiarato Mike Cherry, presidente nazionale dell'FSB - è un grande passo per ridurre le frodi che rappresentano una spina nel fianco delle piccole imprese”.Quando verranno rilasciate le nuove banconote da £ 20, il pubblico sarà in grado di continuare a utilizzare le vecchie, che verranno gradualmente ritirate man mano che veranno depositate presso rivenditori e acquirenti. La Bank of England darà un preavviso di sei mesi prima che le banconote vadano fuori corso.